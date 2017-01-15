رئيس مصر للطيران يلتقي بالرئيس الجديد لشركة بوينج العالمية

التقي الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالسيد ستانلي ديل رئيس شركة بوينج العالمية الجديد علي هامش فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019، والذي هنأه خلال اللقاء علي توليه منصب رئاسة شركة بوينج .

وصرح عادل أننا نفخر بالتعاون الدائم مع شركة بوينج ، وقد أمتد التعاون بيننا لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدا على كون مصرللطيران شريك رئيسي لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب عادل وستانلي خلال اللقاء عن سعادتهم بالتعاون القائم علي مدار السنوات الماضية وعلي هذا اللقاء المثمر والذي تم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم الكيانين الكبيرين.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون مع مصر للطيران وذلك فى ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الشركة لتحديث أسطولها الجوى حيث تتطلع الشركتين إلى مزيد من التعاون الفعال كونهما من اكبر واعرق الشركات.

وفي ختام اللقاء أكد ستانلي علي تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، وآخرها انضمام 6 طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، بالإضافة الي إنهاء إجراء انضمام طائرتين من نفس الطراز.



وقد قام عادل بإهداء السيد ستانلي درع تذكاري من شركة مصر للطيران تقديرا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهم.

