اهم احداث اليوم الاربعاء 4 سبتمبر

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

نشاط مكثف قام به مجلس الوزراء المصري اليوم، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم.

مدبولى يستعرض إمكانات الشركات العالمية لتنظيم افتتاح المتحف الكبير

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، حضره وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

مدبولي يتابع استكمال تركيب أجهزة "GPS" لجميع اتوبيسات النقل العام

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وفي موضوع آخر، وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية

بالفيديو..تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام

الحكومة تنفى جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات الهجرة

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الحكومة تنفي فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

الحكومة تنفي فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف

وفي موضوع مستقل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





بالفيديو.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات

كما واصلت وزارة الداخلية المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تزامنا مع إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية

بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة



لقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعيهما، في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، حيث أفادت التحريات أن المتهمين تخصصا في الإتجار بمادة الهيروين المخدرة، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما بالجيزة.

مصرع اثنين من العناصر الاجرامية الخطرة في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة

تمكنت قوات حرس الحدود خلال شهر أغسطس من ضبط (30) كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و (309) ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و(2) طن لنبات البانجو ، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة (14) قيراط و (8) كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة .

حرس الحدود يحبط محاولات تسلل 217 فردا.. ويضبط 2 قاذف آر بي جي

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات التعليم برفض الطعن المقدم من بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي, والمطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام التابلت على أبنائهم.

القضاء الإداري يرفض دعوى طعن بعض أولياء الأمور بإلغاء نظام التابلت

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