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نشرة الظهيرة من اخبار مصر

نشرة الظهيرة من اخبار مصر

نشرة الظهيرة من اخبار مصر

تاريخ النشر

تعرف معنا علي اهم ما ورد الينا من اخبار صباح اليوم الاثنين: 

الأرصاد: غداً..طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على القاهرة

إعادة المرافعة في محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم "أنصار بيت المقدس"

بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي

رسميا..انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية

الاهلي يواصل استعداداته لمباراة كانو سبورت في غينيا

نابولي يتعاقد مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق

160 ألف طالب وطالبة يسجلون بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

البرلمان العربي يدعو "هندوراس"و"ناورو" لمراجعة موقفهما بشأن بالقدس

مستقبل وطن ينظم عددًا من الفعاليات لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات

التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

إسرائيل تطلق منطادا وطائرات استطلاع في الأجواء اللبنانية

"البترول": حفر 10 آبار جديدة في الصحراء الغربية

وزير الخارجية اللبناني: مستوى الردود بشأن تطورات الجنوب جاء مدروسا

مبيعات محلية تهبط بالبورصة في مستهل التعاملات

"الفيفا" يرشح البرازيلي أليسون لجائزة أفضل حارس في العالم




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