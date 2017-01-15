اليوم..انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا آخر فى درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائلاً للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 20 26 ، شبين الكوم 19 26 ، طنطا 19 26 ،دمنهور 19 25 ، الإسكندرية 17 25 ، بلطيم 19 25 ، مطروح 19 24 ، السلوم 18 23 ، سيوة 13 24 ، بورسعيد 21 25 ، دمياط 20 25 ، الزقازيق 19 26 ، الإسماعيلية 17 26 ، السويس 18 25 ، العريش 16 26 ،رفح 15 26.