عبد العال: تقرير أحد المنظمات حول سيناء مهاترات

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن التقارير الصادرة عن أحد المنظمات حقوق الإنسان بشان الأوضاع فى سيناء خلال الأيام الماضية لا ينبغى منحها وقتا للقراءة فما تصدره مهاترات.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، تعقيبا على البيان العاجل المقدم من النائب مصطفى بكرى الذى أشار إليه للتقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس وتش.





وقال عبد العال " أنها منظمة سياسية وخالفت ميثاق إنشائها الذى لا يجعلها تسعى للإصلاح حيث أصبحت تسعى إلى هدم الانظمة وتشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهدم الكثير من الدول".





وأضاف " كل الشرفاء والأمناء على حقوق الإنسان لم يعبئوا بما تصدره هذه المنظمة من بيانات فهى، لها برنامج محدد وممنهج ضد استقرار الدول، والكثير من تقريرها الصادرة تنحاز إلى الارهاب، والذى ينحاز للارهاب اعتقد أنه يعمل على هدم الدول".





وتابع " المشكلة لمن يعطيها بعض التقارير المضللة سواء من داخل او خارج مصر، فكل الشرفاء فى العالم لا يعتدوا من قريب أو بعيد بما تصدره من تصرحات ، فأهل سيناء شرفاء وأعربوا عن اخلاصهم للولة فى الكثبر من المواقف من 56 وحتى 73، وحتى الان وهم ظهير داعم للقوات المسلحة والشرطة، اطمأنك ان هذه المنظمة لا تعطى وقت لقراءة ما تصدره من مهاترات.



