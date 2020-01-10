"الأوقاف" تعلن الفائزين في مسابقة "الشؤون الإسلامية" للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والناجحين في مسابقة المجلس للقرآن الكريم من الدارسين بالأزهر الشريف.

وذكرت الأوقاف - في بيان اليوم السبت - أن الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة والخاص بحفظ القرآن الكريم كاملا من دول بوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال وأندونيسيا والهند وباكستان وقيرغستان، وفي الفرع الثاني لحفظ نصف القرآن من طاجيكستان وقيرغستان، وفي الفرع الثالث بحفظ ربع القرآن من أندونسيا وألبانيا.

وأضاف البيان أنه تم ترشيح الناجحين من الطلاب الوافدين الفائزين في الفرع الأول، للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة في فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



