رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "باسل 13"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13" الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "بالمايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

أظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني.

وناقش الفريق محمد فريد العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات في المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها أثناء إدارة العمليات.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة بالمشروع بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.