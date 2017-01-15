مصر تتقدم بطلب إبرام "برنامج قُطري" مع منظمة التعاون الاقتصادي

قام سفير مصر لدى باريس ، السفير إيهاب بدوي ، بتسليم انجيل جورياه ، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السكرتير العام للمنظمة ، الخطاب المُوجه من الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تطلع مصر إلى إبرام "برنامج قُطري " مع المنظمة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصرى مع سكرتير عام المنظمة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفير بدوى أكد - خلال اللقاء - أن هذا المسعى يؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز وتنمية وتعميق علاقات التعاون الممتدة مع المنظمة في شتي المجالات التنموية وفي إطار "رؤية مصر 2030 " للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرح جورياه بأن صياغة برنامج قُطري بين مصر والمنظمة من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ، والانتقال بها إلى مستوى أكثر تميزاً ، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، منوهاً بأن موافقة الدول الأعضاء بالمنظمة على إطلاق برنامج قُطري مع مصر تأتي تأسيساً على إدراك تلك الدول للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة، وتقديراً منها للسياسات الإصلاحية الجادة والشجاعة التي تبنتها خلال الأعوام الأخيرة، وتأكيداً على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للدولة المصرية.

كما بحث الحانبان - خلال اللقاء - سُبل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة، وذلك في إطار جهود الحكومة الحثيثة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والارتقاء ببيئة الاستثمار والأعمال وفقاً للمعايير العالمية وإرشادات المنظمة في هذا الشأن.

ويعتبر "البرنامج القُطري " الآلية الرئيسية التي تُتيحها المنظمة لعدد محدود من الدول غير الأعضاء بها ، لتمكينها من الارتقاء بعلاقاتها مع المنظمة على كافة المستويات، حيث يُتيح هذا البرنامج إمكانية ترفيع عضوية الدولة غير المنتمية للمنظمة من فئة مراقب إلى العضوية الكاملة بلجانها المختلفة والمشاركة بشكل أكبر وأكثر فعالية في آلية اتخاذ القرارات داخل تلك اللجان، وكذلك الانضمام بشكل أيسر إلى الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، كما أن البرنامج يُتيح للدولة المنضمة إليه الوصول لمرحلة دولة شريك رئيسي (Key Partner) للمنظمة بحيث تشارك في كافة المناقشات والاجتماعات الرئيسية على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.



