الاثنين...التعليم تعلن آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الاثنين، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بإستعدادات العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولي المديريات التعليمية، وذلك وسط السماح بحضور مكثف من ممثلى وسائل الاعلام المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، حيث قد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على أن تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020،ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من(السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني فتبدأ الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، وتبدأ الدراسة بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.



