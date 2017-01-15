مناقشة قضايا وتحديات ذوي الإعاقة في مائدة مستديرة بمؤتمر دولي بنيويورك

ناقشت مائدة مستديرة، اليوم، ضمن أعمال المؤتمر الدولي لحماية الاشخاص ذوى الاعاقه في نيويورك، القضايا والتحديات الخاصة بالاشخاص ذوى الاعاقة.







حيث تم استعراض جهود مصر وقانون الاعاقه وتحديات توفير الموارد للقيام بعمليات الحصر والتصنيف وتقديم الخدمات المختلفه واتفق الحضور علي اهميه يناء القدرات والتدريب واشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الاوضاع الحالية والانجازات التى تحققت فى هذا الملف بداية من اصدار القانون مرورا بتأسيس صندوق عطاء الخيرى لدعم انشطة الاشخاص ذوى الاعاقة وانتهاءً بالاشارة للصندوق الحكومى المخطط اطلاقه قريبا .





كما تم التأكيد على أن هذا الحدث يتماشى مع شعار الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، "ضمان ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير من خلال تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك من خلال التركيز على أحد أهم القضايا ذات الصلة بهذه الفئة الهامة، ألا وهي مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم الاتفاق على أن عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية يجب أن يكون بمعزل عن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يتم من منظور حقوقي لا رعائي،







علما بأن وجود المؤسسات حتمي بالنسبة للإعاقات الشديدة والغير قابلة للتأهيل والغير قادرة على الاندماج في المجتمع أو القيام بأنشطة الحياة اليومية،فقد تم تصنيف الإعاقة ما بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتنمية، وفقاً لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

وتم التأكيد على أن يتم العمل من خلال منظومة متناسقة بين الحكومات والمجالس المعنية بالإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالطبع المؤسسات المعنية بالإعاقة مع تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات، كما ولابد وان يكون هناك تعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات ذات الصلة مع السعي إلى إحداث وتعزيز الاستثمارات في صناعات الأجهزة التعويضية والتقويمية وتدريب الفنيين المختصين وكذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُمكن من إدماجهم بشكل أكثر يسراً، بالإضافة إلى ما تقدم فيأتي دور الإعلام الهام، للتوعية ليس فقط بالنسبة للمجتمع بل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ونسعى في هذا الإطار إلى وضع خطط إعلامية متخصصة في هذا المجال".



وتم الإشارة إلى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في يناير 2018، ليسهم بشكل فاعل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم باستقلالية ، مع الإعراب أن ينتج عن هذا الحدث تشكيل حلقة وصل بيننا نتبادل من خلالها الخبرات ونتشاور فنيا وموضوعياً، لما فيه المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عيشهم باستقلالية، ليس فقط من خلال تنفيذ الاتفاقية الدولية بل وخطة التنمية المستدامة 2030، وكافة المواثيق العربية والدولية ذات الصلة، اخذاً في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات تتطلب مقاربات خاصة





