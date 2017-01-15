العصار:السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات للدول العربية وافريقيا

أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والأفريقية الشقيقة، منوها إلى أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والأفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014.







وقال العصار، خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى (بناة مصر) برعاية الرئيس السيسي، "إن هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات الى الدول العربية والأفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة في مصر".





وأضاف أن مصر عادت قوية إلى دورها العربي والأفريقي، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنمية لتلبية تطلعات الشعب المصري وتقوية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر خلال هذا العام للاتحاد الأفريقي.. لافتا إلى أن المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في أفريقيا تفيد شعوب تلك الدول وتنمي اقتصادنا وتزيد من حجم الروابط بيننا.





وأوضح العصار أن منظومة الانتاج الحربي مكونة من 20 شركة و17 مصنعا تعمل أساسا لتلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات، إلا أنه في نفس الوقت يتم الاستفادة من الطاقات الفائضة في إنتاج المنتجات المدنية التي تفيد الاقتصاد المصري بأسعار منافسة وبجودة عالية، ومن المستهدف إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى لجلب التكنولوجيات وتوطينها في مصر.





كما نوه بأن الانتاج الحربي لديه شركة للمقاولات تم إنشاؤها منذ 3 سنوات، حققت خلال هذه الفترة نشاطا جيدا، حيث تعمل حاليا بقيمة 15 مليار جنيه مشروعات في مصر.





وأعرب عن تطلعه للعمل في السوق العربية والأفريقية خلال الفترة القادمة بمزيد من المشروعات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم مدرسة في اليونان ملك لوزارة الأوقاف المصرية، وهناك محاولات مع شركة (المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال مشاريع بتنزانيا، وخاصة بناء السد هناك.





وقال العصار "استقبلنا وفدا من الجابون ونناقش معه ومع كل الوزارات المعنية في مصر إقامة مشروعات كبيرة هناك، تتشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص المصري، وسيكون للإنتاج الحربي نصيب أيضا في تنفيذ تلك المشروعات.. كما نخطط لزيارة غانا والتشاد والعديد من الدول، ونعمل جاهدين للإعداد والانطلاق نحو التعاون مع الدول الأفريقية لإقامة مشروعات عدة".





وأضاف "يقوم الإنتاج الحربي حاليا بالتعاون مع شركة (ماز) البيلاروسية لتصنيع شاسيهات متعددة الأغراض، من أهم استخداماتها الخلاطات الأسمنتية، حيث قمنا ببيع 52 خلاطا أسمنتيا، ونهدف إلى زيادة تلك النسبة، كما سنصنع المحرك الخاص بها في مصانعنا الحربية.. منوها بأن لدينا مصنع للمصاعد والسلالم الكهربائية سيتم افتتاحه في أكتوبر القادم، وبدأنا بعقد لتوريد 1500 مصعد لصالح الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة".





وأشار العصار إلى أنه يتم التعاون حاليا مع شركة (أرك دي) الألمانية لإنتاج مادة بديلة للرخام، يتم اختبارها بواسطة الجهات المعنية في مصر قبل استخدامها، موضحا أن هناك مادة تم اقتراحها من قبل الشركة لإضافتها للأسفلت حتي يقاوم التشقق وارتفاع درجات الحرارة.





ولفت إلى أن هناك أيضا مصنعا للدهانات يتم العمل علي توسعته وعمل شراكة مع شركات عالمية كبيرة ليتم التصدير للدول العربية والأفريقية، كما يتم إنتاج المتفجرات الخاصة بالإنشاءات والمحاجر.







