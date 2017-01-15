وزير الداخلية يمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة العام الهجري

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد 1441ه.

وقرر وزير الداخلية ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون; حرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



