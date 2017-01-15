"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين وقرارات جمهورية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث ورد مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة.

وتضمن القانون ايضا موعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة.

كما تضمن مشروع القانون أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة قدرها 23241,846 فدان، تعادل 97635114 م2 ناحية محافظة بورسعيد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المجتمع العمراني الجديد مدينة بورسعيد الجديدة (سلام)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء هذه المدينة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 303,34 فدان تعادل 1274281,43 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة بها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 19320,48 فدان تعادل 81162114 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة، بشأن استبدال قطع أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق المحافظة بقطعة أرض أخرى تم تخصيصها في وقت سابق للمحافظة؛ وذلك كي تتمكن المحافظة من استغلال قطع الأراضي المحددة في إقامة مشروعات ذات منفعة عامة وتنموية لخدمة سكان المحافظة، وتتمثل في تشييد مستشفيات، ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية بالمحافظة، إلى جانب إقامة مركز للشباب، ومجمع للخدمات.







