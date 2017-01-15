جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بافريقيا

تنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو من العام الجاري؛ مؤتمر بعنوان: "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، والذي يقام لأول مرة بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ويعد هذا المؤتمر والذي يعقد كل عامين؛ أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بوجه عام، وأفريقيا بوجه الخصوص، فضلًا عن إصدار التوصيات بصورة أساسية لرؤساء المؤسسات التعليمية وكذلك لمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

يشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، ويشارك أكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.



