السيسي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع موريشيوس بمختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الاثنين رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، وذلك في إطار قمة "إفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء موريشيوس أعرب عن تقديره العميق لمصر حكومة وشعبا، مثمنا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، كما أشاد بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه تم، خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات.



