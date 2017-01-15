اغلاق شارع الازهر بالاتجاهين بسبب حريق العتبة

اغلقت الادارة العامة للمرور شارع الازهرفي الاتجاهين، ، للسيطرة على حريق العتبة بعدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى.



وتسبب حريق العتبة فى توقف الحركة المرورية للسيارات بشارع البوستة بـ "العتبة" في الاتجاهين للقادم من ميدان العتبة في طريقه إلى ميدان رمسيس والعكس.

وتكدست السيارات بسبب تواجد سيارات الإطفاء والإسعاف بمحيط حريق عقارات في شارع الرويعى بالعتبة.

وأعلنت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، إغلاق منطقة العتبة بالكامل أمام حركة السيارات، بحيث يمكن للقادم عبر شارع الجيش الدخول إلى كلوت بك مباشرة أو الانحراف يسارا عائدا للاتجاه العكسي ثم يسلك شارع الأزهر ووسط المدينة.

ويسلك القادم من وسط المدينة أحد المحاور الجانبية عبر طلعت حرب أو عبد الخالق ثروت ويستمر إلى الأمام ثم يدخل باب الشعرية عبر شارع بورسعيد، وتستمر التحويلات مستمرة حتى انتهاء عملية الإطفاء.

