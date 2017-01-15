اهم احداث اليوم السبت 18 يناير

فى اطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الازمة السياسية فى ليبيا ومنع اتساع نطاق الاقتتال المسلح بين الفرقاء الليبيين ، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم /السبت/ إلى برلين في زيارة لألمانيا تستغرق يومين يشارك خلالها في اجتماع برلين حول ليبيا الذي دعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا.
وقد أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اتصالات ولقاءات مكثفة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة دول العالم، كان الملف الليبى قاسما مشتركا فيها، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد وتجهز لمؤتمر برلين منذ فترة، خاصة فى ظل الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط ومن ثم جنوب أوروبا جراء تفاقم الأوضاع والنزاع المتأجج.
وقد أعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها، وأحالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 يناير الجاري وتتضمن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين غداً الأحد ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
من جانبه ، قال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إن الحل السياسي السلمي هو الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق طموحات الشعب الليبي.
كما أعلن الجيش الوطني الليبي عبر متحدثه الرسمي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد في الساعة الأولى من صباح السبت من بنغازى، أن القيادة العامة لن تقبل بالمساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي، وأنها على جاهزية تامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، سواء أمنيًا أو عسكريًا.
وعودة للنشاط الرئاسى حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي — خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي — شدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود.
وفى نشاط رئاسى اخر ... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات.
رئاسيا ايضا ... وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية اعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة، أعرب فيها عن اعتزازه بما قدمته القوات المسلحة من اداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، والأداء الراقي للقوات خلال المناورة "قادر ۲۰۲۰" التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات.
والى جنيف حيث ... دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال — خلال كلمته أمام اجتماع الفريق الاستشاري المعني بمكافحة الإرهاب — دعا إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم، وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.
محليا ايضا ... أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن مصر كانت ولاتزال أرضا مباركة زارها أنبياء ورسل مثل عيسى وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن من حقنا كمصريين أن نفخر برحلة العائلة المقدسة والسيدة مريم العذراء هذه الرحلة التي دفعت كثيرا من الناس للقدوم إلى مصر للتعرف على تفاصيلها التاريخية.
وفى موضوع اخر .. تفقد وزير الداخلية محمود توفيق زيارة الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسى .
وضمن مبادرة "كلنا واحد" ... تواصل كافة مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية فاعليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر
عربيا .. احترقت معظم خيم الاعتصام التي كان يستخدمها المتظاهرون اللبنانيون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، جراء المواجهات بالغة الحدة والعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية فيما عزز الجيش من تواجده بالشوارع ودفع بتعزيزات جديدة لاحتواء المتظاهرين .
والى لندن حيث ... قدمت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تأكيدات للسودان بتكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد الجمعة في لندن بدعوة من المملكة المتحدة، والسويد، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، بحضور ممثلين عن الحكومة السودانية.
اقتصاديا ... أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور المحوري لمعامل التكرير في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود مشيرا إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف الوزارة في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالي ترشيد استهلاك النقد الأجنبي.
اقتصاديا ايضا ... أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.
ومازلنا مع الملف الاقتصادى حيث .. تشارك مصر فى قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، التى تعقد بلندن بعد غد الاثنين بمشاركة دول القارة الأفريقية، والتى تعد فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا ودول القارة على أساس المصالح المتبادلة والتعزيز النوعى للعلاقات الاقتصادية والتجارية ورغبة الجانبين فى صياغة أطر ومبادرات جديدة للتعاون البناء فى كافة المجالات.
رياضيا ... وافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وذلك بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 أعوام ونصف العام.
وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار، غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن فى مصر: القاهرة الصغرى 11والعظمى 16، والإسكندرية 13 - 16، ومطروح 10 - 16، والإسماعيلية 11 - 17، والعريش 11 - 16، وشرم الشيخ 16 -21، وقنا 09 - 18 ، وأسوان 11 - 20.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير