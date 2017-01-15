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اهم احداث اليوم السبت 18 يناير

اهم احداث اليوم السبت 18 يناير

اهم احداث اليوم السبت 18 يناير

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فى اطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الازمة السياسية فى ليبيا ومنع اتساع نطاق الاقتتال المسلح بين الفرقاء الليبيين ، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم /السبت/ إلى برلين في زيارة لألمانيا تستغرق يومين يشارك خلالها في اجتماع برلين حول ليبيا الذي دعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا. 



الرئيس السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في اجتماع برلين حول ليبيا

السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين" بشأن الأزمة الليبية

 

وقد اصطفت أعداد غفيرة من أفراد الجالية المصرية في ألمانيا للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي - الذي يشارك في أعمال "مؤتمر برلين" حول ليبيا - أمام مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الألمانية برلين.  


الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي


وقد أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اتصالات ولقاءات مكثفة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة دول العالم، كان الملف الليبى قاسما مشتركا فيها، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد وتجهز لمؤتمر برلين منذ فترة، خاصة فى ظل الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط ومن ثم جنوب أوروبا جراء تفاقم الأوضاع والنزاع المتأجج.


بسام راضى: الجيش الليبيى القوة النظامية الشرعية.. ومصر لاتدعم ميليشيات


وقد أعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها، وأحالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 يناير الجاري وتتضمن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين غداً الأحد ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.


الكشف عن مضمون مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

وفى ذات الاطار ...  يشارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول الأزمة الليبية والتي ستعقد يوم غد الأحد في برلين.


أمين عام الجامعة العربية يشارك في قمة برلين حول ليبيا

 

من جانبه ،  قال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إن الحل السياسي السلمي هو الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق طموحات الشعب الليبي.


ولي عهد أبوظبي لميركل: الحل السياسي الطريق الأمثل للأزمة الليبية

 

على جانب اخر ...  أعلنت تونس السبت انها لن تشارك في مؤتمر برلين المخصص للأزمة الليبية الذي ينعقد الأحد، معللة قرارها "بتأخر" توجيه الدعوة اليها.


تونس تعتذر عن المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا بسبب "تأخر" دعوتها

 

من جانبه قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج" وأن تركيا تعد جزءا من المشكلة، وليست جزءا من الحل في ليبيا.


عقيلة: تركيا جزء من المشكلة الليبيه وحكومة "السراج" مصيرها الفشل

 

اما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة فقد اعتبر أن ليبيا "تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية" في شؤونها، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس عشية المؤتمر الدولي الذي تستضيفه برلين.


سلامة: ليبيا "تحتاج" إلى "وقف" كل التدخلات الخارجية في شؤونها

 

ميدانيا ...أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت أن قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، أغلقت أبرز موانىء النفط الواقعة في شرق البلاد.

القوات الموالية لحفتر تغلق موانئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا


كما  أعلن الجيش الوطني الليبي عبر متحدثه الرسمي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد في الساعة الأولى من صباح السبت من بنغازى، أن القيادة العامة لن تقبل بالمساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي، وأنها على جاهزية تامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، سواء أمنيًا أو عسكريًا.


الجيش الليبى: لن نقبل المساومة

 

وعودة للنشاط الرئاسى حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي —   خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي — شدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود.


 الرئيس السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية لمصر وشعبها

السيسي:نتطلع لاستمرار التعاون مع البنك الدولي في إطار دعم جهود التنمية

 

وفى نشاط رئاسى اخر ... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات.


السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل المشكلات التي تواجه مصر

 

رئاسيا ايضا ... وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية اعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة، أعرب فيها عن اعتزازه بما قدمته القوات المسلحة من اداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، والأداء الراقي للقوات خلال المناورة "قادر ۲۰۲۰" التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات.


الرئيس السيسي يوجه تحية اعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة


والى جنيف حيث ... دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال —  خلال كلمته أمام اجتماع الفريق الاستشاري المعني بمكافحة الإرهاب — دعا إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم، وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

 عبد العال يدعو ليوم سنوي للتوعية بمآسي الإرهاب والمتضررين من جرائمه


محليا ... نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2019.


مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافا يرصد حصاد مواجهة الشائعات خلال 2019

 

محليا ايضا ... أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن مصر كانت ولاتزال أرضا مباركة زارها أنبياء ورسل مثل عيسى وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن من حقنا كمصريين أن نفخر برحلة العائلة المقدسة والسيدة مريم العذراء هذه الرحلة التي دفعت كثيرا من الناس للقدوم إلى مصر للتعرف على تفاصيلها التاريخية. 


بالصور..شيخ الأزهر يؤكد ضرورة وثيقة "الأخوة الإنسانية" للشرق والغرب

 

وفى موضوع اخر ..  تفقد وزير الداخلية محمود توفيق زيارة الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسى .


بالصور..وزير الداخلية يتفقد طلبة الحقوق خلال تدريبهم بكلية الشرطة

 

وضمن مبادرة "كلنا واحد" ... تواصل كافة مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية فاعليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر 

بالصور.. مديريات الأمن تواصل فاعليات مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

 

وفى اطار مكافحة الفساد والجريمة ...  تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد (٩) أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون


"الرقابة الإدارية": ضبط 9 أشخاص تخصصوا في جرائم النقد الأجنبي


عربيا .. احترقت معظم خيم الاعتصام التي كان يستخدمها المتظاهرون اللبنانيون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، جراء المواجهات بالغة الحدة والعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية فيما عزز الجيش من تواجده بالشوارع ودفع بتعزيزات جديدة لاحتواء المتظاهرين .


احتدام المواجهات بوسط بيروت ... والجيش يدفع بتعزيزات

الرئيس اللبناني يطلب من الجيش التدخل لفرض الأمن وإيقاف الشغب

محتجون يهاجمون قوات الأمن بجذوع الأشجار وسط بيروت

اشتباكات بمحيط مجلس النواب اللبناني بين المتظاهرين وقوى الأمن

 

والى لندن حيث ...  قدمت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تأكيدات للسودان بتكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد الجمعة في لندن بدعوة من المملكة المتحدة، والسويد، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، بحضور ممثلين عن الحكومة السودانية.


مشاركة واسعة للمانحين الدوليين في اجتماع بلندن لدعم السودان

 

اقتصاديا ... أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور المحوري لمعامل التكرير في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود مشيرا إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف الوزارة في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالي ترشيد استهلاك النقد الأجنبي.


وزير البترول: تأهيل معامل التكرير أسهم في خفض كميات الوقود المستوردة


اقتصاديا ايضا ...  أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.


تقدم مصر 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات و4 بسوق العمل

 

ومازلنا مع الملف الاقتصادى حيث ..  تشارك مصر فى قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، التى تعقد بلندن بعد غد الاثنين بمشاركة دول القارة الأفريقية، والتى تعد فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا ودول القارة على أساس المصالح المتبادلة والتعزيز النوعى للعلاقات الاقتصادية والتجارية ورغبة الجانبين فى صياغة أطر ومبادرات جديدة للتعاون البناء فى كافة المجالات.


الاثنين..مصر تشارك فى قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية

 

ثقافيا ... استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة مكونة من 356 قطعة أثرية من متحف التحرير، من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، و11 قطعة سيتم عرضها علي الدرج العظيم.


بالصور.. المتحف الكبير يستقبل 356 قطعة آثرية من المتحف المصري

 

رياضيا ...  وافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وذلك بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 أعوام ونصف العام.


وزير الرياضة يوافق على بدء تطبيق تقنية "الفار" بالدوري

 

وحول احوال الطقس ، انتظمت حركة الملاحة البحرية، اليوم السبت، بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة على مدينة الثغر فيما اغلق ميناء شرم الشيخ البحرى 


انتظام حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة

"موانئ البحر الأحمر" تغلق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

 

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار، غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن فى مصر: القاهرة الصغرى 11والعظمى 16، والإسكندرية 13 - 16، ومطروح 10 - 16، والإسماعيلية 11 - 17، والعريش 11 - 16، وشرم الشيخ 16 -21، وقنا 09 - 18 ، وأسوان 11 - 20.


غدا..طقس ممطر شمالا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 16

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