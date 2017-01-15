كثافات مرورية أعلى دائرى السلام والاوتوستراد

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى للمتجه من المنيب والمريوطية وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.



شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس كثافات مرورية متحركة ،فيما شهد الطريق بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى كثافات مرورية ،وشهد محيط الاوبرا وكوبرى قصر النيل كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبرى 15 مايو .

وظهرت كثافات بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة ،و دائري المنيب للمتجه للمريوطية شهد كثافات متحركة فى ظل تواجد مرورى مثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات .

وظهرت كثافات مرورية، أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة بسبب اعطال السيارات، ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة كثافات، وتباطئت الحركة بطريق صلاح سالم بالاتجاهين و بخاصه منطقة نفق العروبة ايضا مناطق وسط المدينة، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير .



