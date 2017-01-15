الأزهر والمفتي ومرصد الفتاوى التكفيرية يدينون الهجوم الإرهابي بالعريش

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.



ويشيد الأزهر الشريف بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.



كما أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة العمليةَ الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات الغدر والخيانة ضد منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات الأمنية، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من تلك العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

وشدد فضيلة المفتي في بيانه، اليوم الأربعاء، على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر .

وأكد مفتي الجمهورية أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين الخائنين، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.

وأشاد مفتي الجمهورية ببسالة وتضحيات قوات الشرطة في التصدي للمجموعة الإرهابية، التي هاجمت تمركزات قوات الشرطة بالعريش ما أدى لمقتل 4 من العناصر الإرهابية الآثمة من الخونة والمأجورين .

كما أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بنجاح القوات الأمنية في التصدي لمحاولة مجموعة من الإرهابيين الهجوم على 3 حواجز أمنية بمدينة العريش الواقعة في شمال سيناء، حيث تمكنت القوات من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية بعد الدخول معهم في اشتباكات واستشهد على أثرها 7 أفراد من قوات الأمن ونجحت في إلقاء القبض على عدد كبير منهم.



وأشار المرصد إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا تنتج إلا الخراب والدمار وتقتل الأبرياء، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمليات الاستباقية للقضاء على كل من تسول له نفسه استهداف أمن وسلامة هذا الوطن.

وقال المرصد إن مثل هذه العمليات الارهابية لا تزيد الشعب المصري إلا صمودًا وتكاتفًا خلف قواته الأمنية في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن ووحدة صفه، في مواجهة أهداف الإرهاب الآثم الذي يسعى للخراب ودمار الأوطان، مؤكدًا أن نجاح القوات الأمنية في التصدي لهذه العملية الإرهابية يؤكد على يقظة الدولة المصرية وعزمها على مواجهة الإرهاب آفة هذا العصر.



