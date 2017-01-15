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مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب

مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب

مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب اليمنية; مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين - عن خالص تعازيها حكومة وشعبا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت الخارجية رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.


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