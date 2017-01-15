اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر سبتمبر وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.

كان الأحد الماضى قد شهد البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.



