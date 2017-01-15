عبد العال: على المالية ألا تكون بخيلة فى معاشات الشرطة

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الحكومة ممثلة فى وزارة المالية "بعدم البخل" عند تقدير معاشات العاملين فى هيئة الشرطة، وقال: على المالية ألا تكون بخيلة فى هذه الجزئية وأن تقيس الأمر باعتبارت أخرى أمنية واجتماعية وغيرها ، ولا تسوي المعاش بالمسطرة .. فالمعاش يتوقف على فكرة المخاطر فى ممارسة الوظيفة.

جاء ذلك تعقيبا على مطالبات النواب بزيادة معاشات ضباط الشرطة سواء الذين تعرضوا لإصابة أو الذين خرجوا بعد انقضاء مدة خدمتهم مشروع خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، التى تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأضاف عبد العال "بمراجعة معاشات الشرطة ذهلت من الموقف، فالمعاش لا يتناسب مع العطاء الذى تم من هؤلاء الرجال لسبب بسيط أن ضابط الشرطة يخرج الصبح وميعرفش راجع ولا لاء، مش شرط يتعرض لحادث أو أحيانا الضغط فى الشغل نفسه.. لذا لابد من إعادة النظر فى قانون الشرطة بشكل كامل وليس جزئي.. مهما تم من تعديلات ستظل المعاشات متدنية لو لم توفر المالية الميزانية الكافية لتعديلها".

وفي ظل مطالبات النواب لرئيس الجمهورية بتعديل معاشات ضباط الشرطة تدخل عبد العال مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يملك الامكانيات لذلك كما ان الحكومة هي المعنية بذلك.

وأضاف "لو فى اماكنيات متاحة لقام الرئيس برفع كل المعاشات وخاصة الضباط ولكن المشكلة لدى الحكومة لانها المسئولة طبقا للدستور وهي تتحرك طبقا لامكانياتها .. والمالية لا تعطينا كل ما نريده بالمجلس لأن الميزانية لديها محددة .. واعتقد ان هناك انفراجه في الاقتصاد والكثير من الأمور وهو ما شاهدناه في رفع المرتبات وانخفاض في الاسعار هذه الصورة الايجابية سيكون ليها مردود ايجابي على المرتبات والمعاشات.. أنتم تطلبون من الرئيس ولكن المسئولية هي مسئولية الحكومة وهي تتحرك طبقا لما متاح ليها من موازنة عامة فلابد ان يكون النقاش طبقا للدستور وعلاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية".



