وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى

إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه .

وقد تم خلال اللقاء إستعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب فى الإتحاد الأوروبى وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط.

وقد أعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الإتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

وقد عرض وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الإستباقية فى مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية، وعلى الصعيد الدولى أكد سيادته على حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب فى ضوء إمتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذراً من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير .



وفى ذات السياق أكد سيادته على ترحيب الوزارة وإستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الإستقرار والسلم محلياً وإقليمياً .