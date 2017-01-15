رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى ألمانيا

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادما من ألمانيا على رأس وفد وزاري بعد زيارة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمنتدى العربي الألماني.



ناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الألماني في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والمالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع.

ضمت البعثة المصرية عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى 130 عضوا.

كما ترأس الدكتور مدبولي وفدا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال.



