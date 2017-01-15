اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

جونسون يرحب بالرئيس السيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء

جونسون يرحب بالرئيس السيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء

جونسون يرحب بالرئيس السيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء

تاريخ النشر

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله ظهر اليوم / الثلاثاء/ إلى مقر مجلس الوزراء في "داونينج ستريت" .

وحرص رئيس الوزراء البريطاني على استقبال الرئيس السيسي أمام المقر الداخلي لمجلس الوزراء ، قبل أن يصطحبه داخل مقر المحادثات.

وستركز المباحثات بين الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني ، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني كانا قد افتتحا صباح أمس / الإثنين/ أعمال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بالعاصمة البريطانية (لندن) .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content