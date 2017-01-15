جونسون يرحب بالرئيس السيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء

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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله ظهر اليوم / الثلاثاء/ إلى مقر مجلس الوزراء في "داونينج ستريت" .
وحرص رئيس الوزراء البريطاني على استقبال الرئيس السيسي أمام المقر الداخلي لمجلس الوزراء ، قبل أن يصطحبه داخل مقر المحادثات.
وستركز المباحثات بين الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني ، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني كانا قد افتتحا صباح أمس / الإثنين/ أعمال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بالعاصمة البريطانية (لندن) .
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