جونسون يرحب بالرئيس السيسي فور وصوله مقر مجلس الوزراء

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله ظهر اليوم / الثلاثاء/ إلى مقر مجلس الوزراء في "داونينج ستريت" .

وحرص رئيس الوزراء البريطاني على استقبال الرئيس السيسي أمام المقر الداخلي لمجلس الوزراء ، قبل أن يصطحبه داخل مقر المحادثات.

وستركز المباحثات بين الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني ، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء البريطاني كانا قد افتتحا صباح أمس / الإثنين/ أعمال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بالعاصمة البريطانية (لندن) .



