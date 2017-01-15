اليوم.. التعليم تعقد مؤتمر صحفيا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان شهر مايو الالكتروني للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 /2019 من خلال مؤتمر صحفى يعقد بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة نسب النجاح وأعداد الطلاب الناجحين، وأيضا الذين يؤدون امتحان شهر يوليو المقبل وآلية نشر النتيجة ووصولها إلى الطلاب.

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، يوم 19 مايو 2019 واستمرت حتى أول يونيو 2019، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى.

وكانت الامتحانات قد عقدت على فترتين حيث ضمت الفترة الصباحية طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، بينما ضمت الفترة الثانية طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



