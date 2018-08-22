عودة 338 مصريا من ليبيا وعبور 232 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد 338 مصريا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري بينهم 295 سافروا بصورة شرعية و43 بصورة غير شرعية كما عبرت 232 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، في بيان له، اليوم الأحد، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1096 شخصا عبر المنفذ منهم 280 مصريا و816 ليبيا.

وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 113 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ، متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 119 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.



