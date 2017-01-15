ألمانيا ترحب بالمبادرة الأمريكية لحل مشكلة سد النهضة

أكد الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أنه يجب أن يكون هناك توازن في المصالح لكافة الدول المطلة على نهر النيل، وقال:"نحن نتفهم مدى أهمية النيل بالنسبة لمصر، ولهذا فأنا أتحدث في هذا الموضوع في لقاءاتي المختلفة على كافة المستويات، حيث أنني أرى أن النيل هو مصر، ومصر هي النيل".



وأعرب السفير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، عن ترحيب بلاده بالمبادرة الأمريكية التي أطلقتها في هذا الشأن باجتماع مصر والدول الأطراف، السودان واثيوبيا.

وأكد نون دعم ألمانيا الكامل لهذه المبادرة الرامية لتحقيق المصلحة للجميع، وأيضا تفعيل كل ما من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلة.