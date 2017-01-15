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"الأوقاف": السماحة والتيسير في الإسلام موضوع خطبة الجمعة القادمة

"الأوقاف": السماحة والتيسير في الإسلام موضوع خطبة الجمعة القادمة

"الأوقاف": السماحة والتيسير في الإسلام موضوع خطبة الجمعة القادمة

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أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان : "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عز وجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.

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