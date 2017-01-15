البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون ربط موازنة الدولة 2019 / 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، خلال الجلسة العامة ،اليوم الاثنين، على مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 51 هيئة)، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020 ومشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020).



وأحال عبد العال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات القوانين وما ورد بها من ملاحظات الأعضاء والتوصيات لاتخاذ اللازم بشأنها، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذها.

وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و 574 مليارا و 559 مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات تريليونا و 134 مليارا و424 مليون جنيه.

وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه، والعجز الكلى لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه.

وتستهدف خطة العام المالي 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% تقريباً ، مقارنة بـ 5.6% فى خطة العام المالي الحالى، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالى بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% في نمو معدل الاستثمار مقارنة بـ17.3 % فى 2018/2019.

كما تستهدف خطة العام المالي 2019/2020 خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالاضافة إلى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف عام 2019/ 2020.

وتستهدف خطة العام 19/2020 كذلك تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019 ، حيث زادت الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% فى عام 18/2019.



