الربان هلال يحي : قناة السويس في المقدمة ولا يمكن لاسرائيل منافستها

أكد الربان هلال يحي كبير المرشدين ومراقب الملاحة بهيئة قناة السويس ان قناة السويس في المقدمة ولايمكن مقارنتها حتى مع قناة بنما وشدد على ان اسرائيل لايمكن ان تنافس قناة السويس او تقوم بعملية بناء قناة بديلة بسبب الموقع الذي لا يسمح عمليا ببناء قناة تنافس قناة السويس.



وذكر في لقاء مع الاعلامية اميمة تمام في برنامج ملفات ان بناء قناة السويس الجديدة كان حتميا لافتا الى ان قافلة الجنوب كان تعبر مباشرة وقافلة الشمال كانت تنتظر ومع تطور صناعة السفن والمراكب اصبحت السفن والغواطس كبيرة وكانت السفن تأتي من بورسعيد وتستغرق 18 ساعة في قناة السويس قبل التوسعة كما ان اكبر سفينة كانت تحمل 3 الاف حاوية ووصلت الان الى 23 الف حاوية .



و دعا الربان المواطنين الى زيارة مدينة الاسماعيلية الجديدة ومشاهدة الانفاق والكباري العائمة مؤكدا ان خطة تطوير المجرى الملاحي مازالت مستمرة .

