السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى, اليوم /الثلاثاء/, حرص مصر على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة.





وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن رئيس الدائرة العربية بالوزارة علي عباس العامري التقى السفير علاء; لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وشدد السفير علاء - خلال اللقاء, - على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية المشتركة, واجتماع وزراء الإسكان (العراق, مصر, والأردن) في بغداد في أقرب وقت ممكن, فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.





