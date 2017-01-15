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السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

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أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى, اليوم /الثلاثاء/, حرص مصر على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن رئيس الدائرة العربية بالوزارة علي عباس العامري التقى السفير علاء; لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد السفير علاء - خلال اللقاء,  - على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية المشتركة, واجتماع وزراء الإسكان (العراق, مصر, والأردن) في بغداد في أقرب وقت ممكن, فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 


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