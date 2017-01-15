السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقاً من يوم 21 يونيو الجاري.





وقد وجه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، لا سيما في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.





كما وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات ذات الصلة قبل انطلاق البطولة لضمان خروجها بالصورة المثلى، فضلاً عن حسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ترتيبات انتقال الجماهير والمشاركين والأجهزة الفنية الرياضية، والتغطية الإعلامية والبث التليفزيوني للبطولة، وكذلك ما تم من تطوير للمنشآت الفندقية والسياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة من استادات وملاعب فرعية للتدريب وما يحيطها من طرق رئيسية ومرافق عامة بالمدن والمحافظات التي ستقام بها المباريات، مع تحديد مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم البطولة. كما تم عرض سير العمل بالمنظومة المستحدثة لاستخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام.



