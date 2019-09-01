اليوم..السيسي يجرى مباحثات قمة مع أمير الكويت

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي -اليوم الأحد - مباحثات قمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين.



