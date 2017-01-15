البرلمان يفوض مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 54 طلبا عن سياسة الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) فى تحديد موعد مناقشة 54 طلبا مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فى عدة موضوعات مقدمة من النواب.







وجاءت الطلبات مقدمة من النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضواً بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، والنائبة محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضواً بشأن تحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار، والنائب محمد سليم عسكر وعشرين عضواً بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات.









كما تقدم النائب برديس سيف الدين عمران وتسعة عشر عضواً طلبات بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، وبشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية، و بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة، وبشأن تقنين وضع الرائدات الريفيات، وبشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء على مزارعي الوادي الجديد، و بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة.





كما تقدم النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضواً بطلبات بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وبشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، وبشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وبشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وبشأن ارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد، وبشأن الاهتمام بالمعابد الآثرية وتنشيط السياحة، وطلبات مقدمة من النائب جمال آدم وأكثر من عشرين عضواً بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، وبشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، وبشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية.





كما تقدم النائب جمال كوش وتسعة عشر عضواً، بطلبات بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها، وبشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي، وبشأن تنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها، وبشأن إعادة صرف المعاشات لمستحقيها، وبشأن رفع خطوط الضغط العالي والمتوسط بقرى مركز بنها، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز بنها، والسيد العضو جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وبشأن عدم حضور الطلبة بالمدارس وعدم التزام المدرسين بجدولهم، وبشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس.





وتقدم النائب هاني النواصرة وعشرين عضواً، بطلبات بشأن ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية، وبشأن نقص مكاتب الشهر العقاري، وبشأن العجز الشديد في أعداد مهندسي الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، وطلبات من النائب علاء عابد وتسعة عشر عضواً، بشأن التيسيرات الضريبية لتشجيع الصناعات المحلية، وبشأن تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي مع قارة افريقيا، وبشأن مواجهة الأمطار والسيول، وبشأن إنهاء الاحتكار في السلع الغذائية، وطلب من النائب مجدي مرشد وعشرين عضواً بشأن توحيد الجهات المانحة لشهادة الزمالة المصرية للأطباء، والنائب محمد الغول وعشرين عضواً بشأن آلية المحاسبة في المستويات الإشرافية المختلفة في القطاع الحكومي والتحول من المركزية إلى اللامركزية.





وقدمت طلبات من النائب محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضواً، بشأن تطوير هيئة السكة الحديد، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي في أنحاء الجمهورية، وبشأن تطهير الترع والمصارف الزراعية على مستوى الجمهورية، وبشأن تحديد أسعار أراضي أملاك الدولة في القرى، وبشأن القضاء على قائمة انتظار المرضى بالمستشفيات، وطلبات من النائبة هالة صبحي مستكلي وأكثر من عشرين عضواً، بشأن التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين بمحطات المترو، وبشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وبشأن تكليف الأطباء على مستوى الجمهورية، وبشأن ظاهرة السيارات الملاكي غير المرخصة للعمل كأجرة، وبشأن توصيل المياه الصالحة للشرب لقرى ونجوع الجمهورية.





وقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً بطلبين بشأن سد عجز المدرسين بالمدارس، و بشأن سبل توفير أطباء وممرضات بالوحدات الصحية، وطلبين من النائبة نانسي نصير وعشرين عضواً بشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وبشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وطلبين من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة، وبشأن زيادة سن المعاش، وطلبين من النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضواً، بشأن تكدس طلاب المدارس في الفصول، وبشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وطلبين من النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضواً، بشأن نقص شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه بأنحاء الجمهورية، وبشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات.







