نشرة الظهيرة من اخبار مصر

تاريخ النشر
التعليم العالي: 179 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية "مصر للطيران" تتسلم أولى طائرات (إيرباص 220 - 300) الأحد المقبل "التضامن":بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 لخريجي الجامعة غداً.. الأزهر يستضيف الاجتماع الدولي السادس حول استئصال شلل الأطفال طقس الاربعاء مائل للحرارة رطب على الوجه البحري..والعظمي بالقاهرة35 اليوم.. مطار القاهرة يستقبل آخر رحلات عودة الحجاج من جدة مدبولى: خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية في مصر الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سلوفاكيا بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 34 قوات الإحتلال تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية "الأوروبي": عمليات الهدم في المناطق (ج) بالضفة تهدد حل الدولتين إعتقال 4 داعشيين بالموصل وعملية أمنية ضد التنظيم في الرمادي روسيا أحد ضامني الإتفاق المحتمل بين طالبان وأمريكا الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن موسكو: عودة 1247 لاجئاً من لبنان والأردن إلى سوريا الرئيس الأفغاني يدين تفجير كابول الإنتحاري تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد توقيع عقد إتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين "القاهرة" و"الرياض" تراجع صادرات الاثاث المصرية بنسبة 22% خلال النصف الاول من العام تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند الأهلي يرحل ثنائي تنس الطاولة من المغرب ويحرمهما من البطولة العربية
التعليم العالي: 179 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
"مصر للطيران" تتسلم أولى طائرات (إيرباص 220 - 300) الأحد المقبل
"التضامن":بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 لخريجي الجامعة
غداً.. الأزهر يستضيف الاجتماع الدولي السادس حول استئصال شلل الأطفال
طقس الاربعاء مائل للحرارة رطب على الوجه البحري..والعظمي بالقاهرة35
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل آخر رحلات عودة الحجاج من جدة
مدبولى: خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية في مصر
الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سلوفاكيا بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور
كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة
هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 34
قوات الإحتلال تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية
"الأوروبي": عمليات الهدم في المناطق (ج) بالضفة تهدد حل الدولتين
إعتقال 4 داعشيين بالموصل وعملية أمنية ضد التنظيم في الرمادي
روسيا أحد ضامني الإتفاق المحتمل بين طالبان وأمريكا
الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن
موسكو: عودة 1247 لاجئاً من لبنان والأردن إلى سوريا
الرئيس الأفغاني يدين تفجير كابول الإنتحاري
تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد
توقيع عقد إتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين "القاهرة" و"الرياض"
تراجع صادرات الاثاث المصرية بنسبة 22% خلال النصف الاول من العام
تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات
تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند
الأهلي يرحل ثنائي تنس الطاولة من المغرب ويحرمهما من البطولة العربية
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير