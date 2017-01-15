غلق باب التسجيل بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت مصادر إدارة المنتدى أنه تقرر أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الإليكتروني الرسمي للمنتدى، لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.

وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل خمسة أيام إضافية، نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام.

وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى زيادة كبيرة في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام، إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة من مختلف أنحاء العالم، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.



