افريقية النواب تستمع لخطة وزارة الاثار حول الترويج لمصر سياحيا

استمعت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، إلى خطة وزارة الآثار بشأن الترويج لمصر سياحيًا في أفريقيا خصوصًا بعد تخفيض تذاكر دخول الإخوة الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية.





وأكد أن مصر ترمم آثارها الدينية بالكامل حيث سيتم افتتاح المعبد اليهودي خلال 4 شهور مقبلة وأيضا شرم الشيخ، لافتا إلى أنه سيتم اتباع أحدث التكنولوجيا خلال زيارة المتاحف وشرح المعلومات المتضمنة للزوار عبر السماعات والترجمة الفورية، وهو ما سيتم تطبيقه في المتحف المصري الكبير.





وبشأن استغلال الاحتفال بتعامد الشمس في المحافظة قال الوزير:هذا الحدث يتم خلال شهري فبراير وأكتوبر وفي الشتاء الماضي حدث الترويج له عبر إعلانات مدفوعة الأجر عبر هيئة تنشيط السياحة حيث إن القانون المنظم لعمل وزارة الآثار يحدد أوجه الصرف والتي تم توجيهها للترميم والتأمين وحماية الآثار وليس لوزارة الآثار دورا في الترويج الخارجي.





وأشار وزير الآثار إلى أنه كان هناك 29 متحفا مغلقين في المحافظات المختلفة، إلا أنه تم افتتاح 10 ويتم تجهيز الباقي لافتتاحهم تباعا، ومن المقرر أن يكون متحف أسوان جاهزا لاستقبال الزوار قبل الربع الأول من 2020، مؤكدا أن هناك حركة ترميم واسعة تقوم بها الوزارة .





وفيما يتعلق بالبحث العلمي في الآثار الفرعونية ودعم الباحثين للحصول على درجات الدكتوراه في هذا المجال أكد الوزير أن هذه قضية تحتاج لمزيد من الجهد والدعم، وقال: واجهت مشكلة كبيرة أثناء إعداد رسالة الدكتوراه الخاصة بي حيث لا يوجد مادة علمية بالكليات والجامعات المصرية متاحة في هذا الصدد.





وحول دور البعثات الأجنبية أكد العناني أنه عقب توليه الحقيبة الوزارية أصدر قرارا يلزم فيه البعثات بتدريب 2 من الباحثين المصريين لكي يتم نقل الخبرات إلى الجانب المصري وأيضا توفير فرص تدريب عبر العلاقات الطيبة معهم.





وأكد الوزير أنه لا يمر أسبوع أو اسبوعين إلا ويتم الإعلان عن اكتشافات أثرية كثيرة وذلك بعد الدعم السياسي الذي تجده الوزارة من القيادة السياسية حيث أصبح لدينا 80 بعثة أثرية مما يؤكد أهمية هذا الدور في الاكتشاف حيث أن محافظات مصر بها الكثير من المواقع الأثرية التي مازالت قيد التنقيب والبحث إلا أن ذلك يتطلب أموالا ضخمة للغاية.







