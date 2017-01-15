البرلمان يرجئ موافقته النهائية على تعديل قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، وأرجأت الموافقة النهائية عليه إلى جلسة الثلاثاء باعتباره من المواد المكملة للدستور التى تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء.





وينص التعديل على وضع مادة الأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".





من جانبه أكد علي عبد العال حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من "المواد التخليقية المخدرة" ويقف بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.



