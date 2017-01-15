اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "سيمنس" الألمانية سبل دعم التعاون المشترك

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "سيمنس" الألمانية سبل دعم التعاون المشترك

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "سيمنس" الألمانية سبل دعم التعاون المشترك

تاريخ النشر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولى شركة سيمنس الألمانية، لبحث التعاون المشترك واستثمارات الشركة فى مصر فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.

وتأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وكان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية أمس الإثنين، كلا من شركتى مرسيدس وبوش وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان، والثانى مع شركة مرسيدس لاستئناف عملها فى مصر.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content