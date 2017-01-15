فيديو..السيسي: قطعنا شوطا كبيرا بمكافحة الفساد.. وسنتعاون مع افريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، وان جهود مصر لم تنعزل عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، حيث تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد.







وقال السيسي في كلمته، خلال افتتاح المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ اليوم الاربعاء، إن المنتدى يأتي انعقاده في مصر ايمانا باهمية تعزيز العمل الافريقي المشترك, ورحب بالتعاون مع الاجهزة المعنية لتبادل الخبرات بين القارة السمراء لمكافحة الفساد.





وأضاف السيسي ان الاتحاد الافريقي بات يحتاج لتكاتف الجهود لمكافحة الفساد الذي يقف أمام تطلعات القارة الافريقية لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الإفريقية.



