مصر تستعرض إنجازاتها بمجال ذوي الإعاقة بمؤتمر دولي في نيويورك

استعرضت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وكذلك بصفتها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال المؤتمر الدولي لحماية الاشخاص ذوى الإعاقة اليوم بنيويورك، بعض إنجازات مصر في هذا المجال ضمن جهودها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي رعاها وتابع تنفيذها باهتمام بالغ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.







وجاءت الإنجازات من خلال إطلاق القانون المصري لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018، وتقديم الحكومة دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الغير قادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه، وتمويل الحكومة 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة.





بالإضافة إلى خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 الى 98%، وتهيئة واتاحة عدد من المعالم الاثرية في مصر المعروفة دوليا للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جزب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة، وإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، وإجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.







كما تم طرح العديد من الرسائل أمام الدورة الثانية العشرة لهذا الحدث الدولي الهام لاتخاذ ما يلزم نحوها ، حيث نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، ونؤكد وندعو إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير 2019، وتعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة.



