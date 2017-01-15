"التعليم" إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت 29 يونيو 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن الرابط الخاص بالإعلان عن بطاقات الطلاب يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

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