القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة

أقامت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء.





جاء التكريم في تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزا لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق , انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيدا على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق .





بدأ الاحتفال بعزف الموسيقات العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور , ثم ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نقل فيها اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطورالتكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات , وطالبهم بالمزيد من العمل والاجتهاد والتفوق من أجل رفعة مصرنا الغالية .





ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يبذلونه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين علي مواصلة مسيرة الوطن في المستقبل.





وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير علي الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم واهتمام بأبنائها المتفوقين علميا . حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم .



