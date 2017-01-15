فتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبي وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الاستباقية بمجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، لديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الداخلية.

واستعرض وزير الداخلية، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية.

وشدد على تطلع الوزارة إلى تطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية في أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، استعرض المسئول الأوروبي أوجه التعاون بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبى، معربا عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية.

وشدد على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وخاصة في ضوء استمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب احتمالية إندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين.. لافتا إلى وجود إرتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والتي تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولى.



