إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو

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تاريخ النشر
١٠:٣٠:٣٢ – ٢٠١٩/٠٨/٣٠
اخر تعديل
١٠:٥٢:٣٥ – ٢٠١٩/٠٨/٣٠
استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية (طوكيو).
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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