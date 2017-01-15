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إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو

إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو

إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو

تاريخ النشر

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية (طوكيو).

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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