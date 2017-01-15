قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق كبير بالعتبة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى.







وقال مصدر أمني: إن الحريق التهم عددًا من الباكيات، لكن لم يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين، لافتا إلى إخماده، والقيام بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.





كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزانى مياه استراتيجي.



