وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين، السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





