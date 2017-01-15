وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية

تاريخ النشر
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تاريخ النشر
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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