اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية

تاريخ النشر

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين، السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content