"القباج" تفتتح معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية " بالمنيا غدا

تاريخ النشر
تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" والذي يقام بمحافظة المنيا.
ويشارك في معرض ديارنا عارضون من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة
تاريخ النشر
تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" والذي يقام بمحافظة المنيا.
ويشارك في معرض ديارنا عارضون من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة
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