"القباج" تفتتح معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية " بالمنيا غدا

شريف عبد الوهاب: الثقافة أساس نجاح أي مذيع

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال الإعلامى شريف عبد الوهاب، إن والده كان شديداً فى التربية والتى كان لها طيب الأثر فى إخراج أنبل صفات الرجولة فيه هو وإخوته ووصف