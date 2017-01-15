الرئيس السيسي يلقي كلمته أمام القمة الافتتاحية لمؤتمر "تيكاد 7"





يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته امام القمة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا "تيكاد"، والتي افتتحها الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، في وقت سابق من صباح الاربعاء، والتي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

وتضم قائمة المتحدثين بالجلسة الافتتاحية إلى جانب الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

كما يتحدث فى الجلسة الافتتاحية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد ومدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة اخيم شتينر, والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فيليب لوأورو.

ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.



